Группировка «Север» за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило в субботу Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка, Бачевск и Суходол Сумской области", - говорится в сообщении министерства.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Ветеринарное, Старица и Землянки, следует из сводки МО.
"Противник потерял до 190 военнослужащих, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 12 складов материальных средств и пять складов боеприпасов", - отметило Минобороны.
22 июня 2022, 17:18