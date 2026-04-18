В Туапсе волонтеры подключились к ликвидации последствий атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Волонтеры подключились к ликвидации последствий атаки БПЛА в Туапсе Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
По его данным, специалисты продолжают разбор завалов разрушенных и поврежденных зданий.
По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в Туапсе нет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. Семь человек, по последним данным, пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС. По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте.