В Туапсе волонтеры подключились к ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 18.04.2026
12:39 18.04.2026
В Туапсе волонтеры подключились к ликвидации последствий атаки БПЛА

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Волонтеры подключились к ликвидации последствий атаки БПЛА в Туапсе Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
По его данным, специалисты продолжают разбор завалов разрушенных и поврежденных зданий.
"Сегодня (в субботу - ред.) на подмогу вышли молодежные волонтеры. Группировка составляет 91 человек. Погода портится, поэтому в домах, где выбило стекла и их еще не заменили, поручил временно затянуть окна пленкой", - приводятся слова Бойко в сообщении оперштаба региона.
По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в Туапсе нет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. Семь человек, по последним данным, пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС. По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
ТуапсеКраснодарский крайРоссияСергей БойкоВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
