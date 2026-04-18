Город начинается с вокзала: самые красивые станции России

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Здесь начинаются путешествия — но не только этим примечательны вокзалы. Многие заслуживают отдельного внимания: там есть фрески и музеи, а некоторые построены по образу и подобию известных достопримечательностей. Самые интересные точки старта для поездок по стране — в материале РИА Новости.

Ярославский вокзал, Москва

Вначале этот вокзал был Троицким — его построили в 1862-м для обслуживания железной дороги до Сергиева Посада. Современное название появилось в 1870-м, после продления линии до Ярославля.

Архитектор Федор Шехтель в начале XX века создал здание, похожее на терем — с башенками, сложным орнаментом и темным силуэтом крыши.

От постройки с элементами древнерусской архитектуры начинается Транссибирская магистраль, дорога длиной более чем девять тысяч километров, — долгий маршрут со сменой климатических и временных поясов.

Казанский вокзал, Москва

Казанский вокзал, который раньше назывался Рязанским, в современном виде был возведен в 1913-м по проекту Алексея Щусева.

Его постройки напоминают здания Московского и Казанского кремлей. Главная башня как будто создана по мотивам башни Сююмбике в столице Татарстана.

На вершине установлен двухсоткилограммовый флюгер в виде Зиланта — крылатого змея. Он же — покровитель Казани и изображен на гербе этого города.

При строительстве Казанский вокзал стал площадкой для революционных технических решений. Щусев применил в конструкции железобетонный каркас — новшество для России того времени. Это позволило создать просторные залы без промежуточных опор и обеспечить зданию прочность. Тут была своя электростанция, система центрального отопления, лифты.

Перроны перекрыты металлическими навесами конструкции инженера Владимира Шухова — создателя знаменитой башни.

Витебский вокзал, Санкт-Петербург

Один из пяти вокзалов Северной столицы — Витебский. Современное здание построено в 1904-м. Внешний вид сдержанный, а внутри — полноценный дворец в стиле модерн из металла и камня. Чем-то похоже на фойе театра или музея — красивые лестницы, витражи. В вестибюле — бюст императора Николая I, старинные деревянные скамейки.

Все перроны Витебского вокзала расположены на втором этаже — это его уникальная черта.

Владивосток

Здешний вокзал по стилю похож на столичный Ярославский: оба построены в начале XX века. Владивостокский расположен в бухте Золотой Рог, и это конец Транссиба — здесь финиширует одна из самых длинных железнодорожных линий мира. На перроне даже установлен километровый столб "9288 км".

Вокзал построен в неорусском стиле. Фасады украшены арками, колоннами, узорчатыми карнизами. Внутри — сводчатые потолки, росписи, лепнина.

Напротив вокзала — здание Почты России. Оттуда открывается живописная картина на бухту и Золотой мост.

Новосибирск

"Новосибирск-Главный" — крупнейший за Уралом и второй по величине в России после столичного Казанского. Его эксплуатация началась в 1939-м.

Центральная входная часть похожа на триумфальную арку, обрамленную пилястрами тосканского ордера и увенчанную большим аттиком. Постройка — в стиле ар-нуво советской архитектуры 1930-х. Внутри огромные залы ожидания, мраморные лестницы, красивейшие плафоны и гигантские люстры.

Главный зал расположен у полукруглой застекленной арки с зимним садом и роялем. Там иногда проводят музыкальные вечера.

Слюдянка-1, Иркутская область

Слюдянка — уникальный случай в мировой железнодорожной архитектуре. Вокзал, построенный в начале XX века, полностью выполнен из белого и розового мрамора.

Здесь почти нет визуального шума. Камень, холодный свет и близость Байкала создают ощущение замедленного времени.

Мрамор при сильных морозах может издавать слабые звуки. Они воспринимаются как часть особой атмосферы станции.

Тверь

Один из самых старых вокзалов страны, возведенный в середине XIX века, на самом деле типовой для путешествующих из Москвы в Санкт-Петербург. Форма эллиптическая, вокруг — колонны. Зато внутри туристы могут посетить "Императорские комнаты" — музей с подлинной мебелью, которой пользовалась царская семья, когда отдыхала по дороге между двумя столицами. Там можно прикоснуться к вещам, которыми пользовались Николай I, Александр II, Александр III и Николай II.

Иваново

Один из ярких памятников архитектурного авангарда и крупнейший в России вокзал в стиле конструктивизма. На момент возведения в 1933-м он был седьмым по величине в СССР.

Первоначально вокзал был огромным залом без колонн и поддерживающих конструкций. Пропорциями соответствовал цеховым помещениям ткацких фабрик. В 1950-х внутри появились колонны, которые со временем украсили орнаментом — сценами из истории ивановской текстильной промышленности. В одном из залов установлен ткацкий станок — символ города. Также там есть инсталляция в виде чемодана с информацией о достопримечательностях Иваново. А сейчас в помещениях проходят выставки и культурные мероприятия.

Екатеринбург

В мегаполисе два здания вокзала расположены рядом. Главный построен в стиле неоклассицизма.

Внутри пассажирам стоит посмотреть наверх — на потолке фрески со сценами из истории Урала. А на фасаде здания изображена граница между Европой и Азией.

Казань

Железнодорожный вокзал Казани напоминает крепость или сказочный дворец с краснокирпичными стенами и башнями.