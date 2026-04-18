"Тиса" получила 141 место в парламенте Венгрии, "Фидес" — 52 - РИА Новости, 18.04.2026
20:58 18.04.2026 (обновлено: 21:00 18.04.2026)
"Тиса" получила 141 место в парламенте Венгрии, "Фидес" — 52

По итогам выборов Венгрии "тиса" получила 141 место в парламенте, "Фидес" — 52

© REUTERS / Elisabeth Mandl — Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса в день парламентских выборов в Будапеште
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса в день парламентских выборов в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© REUTERS / Elisabeth Mandl
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса в день парламентских выборов в Будапеште
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам выборов в Венгрии партия "Тиса" получила 141 место в парламенте.
  • У правящего альянса "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" — 52 мандата.
  • "Тиса" победила в 96 одномандатных округах, "Фидес" — в 10.
БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. По итогам выборов в Венгрии партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
"Тиса" победила в 96 одномандатных округах, "Фидес" - в 10.
По партийным спискам "Тиса" получила 45 мест, "Фидес" - 42. Оставшиеся шесть мест по партийным спискам получила крайнеправая партия "Наша Родина".
