"Тиса" получила 141 место в парламенте Венгрии, "Фидес" — 52

БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. По итогам выборов в Венгрии партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.