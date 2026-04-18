"Тиса" получила 141 место в парламенте Венгрии, "Фидес" — 52

БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. По итогам выборов в Венгрии партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
"Тиса" победила в 96 одномандатных округах, "Фидес" - в 10.
По партийным спискам "Тиса" получила 45 мест, "Фидес" - 42. Оставшиеся шесть мест по партийным спискам получила крайнеправая партия "Наша Родина".
