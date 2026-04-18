Десятерых человек госпитализировали в результате стрельбы в Киеве

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в результате стрельбы в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Кличко сообщил, что два человека погибли, еще пять ранены. Стрелок находился в помещении супермаркета. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании.
"По информации медиков, уже десять госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе", - написал Кличко в своем Telegram-канале.