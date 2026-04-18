Источник: саммит по Украине в Турции возможен после начала переговоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Саммит по урегулированию конфликта на Украине на высшем уровне в Турции возможен только после возобновления переговорного процесса на уровне делегаций, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
В пятницу о готовности провести такой саммит в Турции заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Проведение встречи на уровне лидеров возможно лишь после того, как делегации сторон вернутся к переговорному процессу и будет достигнут определённый прогресс", — заявил собеседник агентства.
По его словам, именно работа делегаций должна подготовить основу для возможного саммита.
"Без предварительных договорённостей и проработки ключевых вопросов на уровне переговорных групп организовать результативную встречу лидеров не представляется возможным", — отметил источник.
Он добавил, что Турция готова содействовать этому процессу.
"Анкара открыта к проведению как переговоров делегаций, так и встречи на высшем уровне, если для этого будут созданы необходимые условия", — подчеркнул собеседник агентства.