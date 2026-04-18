Источник: саммит по Украине в Турции возможен после начала переговоров

АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Саммит по урегулированию конфликта на Украине на высшем уровне в Турции возможен только после возобновления переговорного процесса на уровне делегаций, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Проведение встречи на уровне лидеров возможно лишь после того, как делегации сторон вернутся к переговорному процессу и будет достигнут определённый прогресс", — заявил собеседник агентства.

По его словам, именно работа делегаций должна подготовить основу для возможного саммита.

"Без предварительных договорённостей и проработки ключевых вопросов на уровне переговорных групп организовать результативную встречу лидеров не представляется возможным", — отметил источник.

Он добавил, что Турция готова содействовать этому процессу.