Турция работает над возобновлением переговоров по Украине, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 18.04.2026 (обновлено: 15:19 18.04.2026)
Турция работает над возобновлением переговоров по Украине, сообщил источник

Турция работает над возобновлением переговоров по Украине в короткой перспективе

Флаг Турции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция работает над возобновлением переговоров по Украине в очень короткой перспективе, сообщил источник.
  • Анкара продолжает выступать за дипломатическое урегулирование и готова предоставить площадку для диалога.
АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Анкара работает для возобновления переговоров по Украине в очень короткой перспективе, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
"Мы ведем активную работу с заинтересованными сторонами и рассчитываем, что при наличии политической воли переговорный процесс может быть возобновлен в очень короткой перспективе", — заявил собеседник агентства.
По его словам, Турция продолжает выступать за дипломатическое урегулирование и готова предоставить площадку для диалога.
"Анкара сохраняет контакты со всеми сторонами и готова внести вклад в создание условий для возвращения к переговорам и продвижения мирного процесса", — добавил источник.
