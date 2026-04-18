Турция работает над возобновлением переговоров по Украине, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция работает над возобновлением переговоров по Украине в очень короткой перспективе, сообщил источник.
- Анкара продолжает выступать за дипломатическое урегулирование и готова предоставить площадку для диалога.
АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Анкара работает для возобновления переговоров по Украине в очень короткой перспективе, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
"Мы ведем активную работу с заинтересованными сторонами и рассчитываем, что при наличии политической воли переговорный процесс может быть возобновлен в очень короткой перспективе", — заявил собеседник агентства.
По его словам, Турция продолжает выступать за дипломатическое урегулирование и готова предоставить площадку для диалога.
"Анкара сохраняет контакты со всеми сторонами и готова внести вклад в создание условий для возвращения к переговорам и продвижения мирного процесса", — добавил источник.