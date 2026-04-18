Анкара заявила, что "Турецкому потоку" нет альтернативы

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Газопроводу "Турецкий поток" нет альтернативы в случае потенциальной атаки, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.