В Турции оценили последствия возможной атаки на "Турецкий поток"

Краткий пересказ от РИА ИИ
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Последствия возможной атаки на газопровод "Турецкий поток" будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Последствия атаки на "Турецкий поток" будут так или иначе сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива. Мы уже столкнулись с этим после подрыва "Северного потока", - заявил министр группе журналистов на полях Анталийского дипломатического форума.
Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков.
По трубопроводам идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.