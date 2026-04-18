В Турции оценили последствия возможной атаки на "Турецкий поток"

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Последствия возможной атаки на газопровод "Турецкий поток" будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.