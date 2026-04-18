В Турции оценили последствия возможной атаки на "Турецкий поток" - РИА Новости, 18.04.2026
12:02 18.04.2026
В Турции оценили последствия возможной атаки на "Турецкий поток"

В Турции сравнили возможную атаку на "Турецкий поток" с блокировкой Ормуза

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что последствия возможной атаки на газопровод "Турецкий поток" будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива.
  • По трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" идут поставки российского газа в Турцию через Черное море, а вторая нитка "Турецкого потока" предназначена также для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Последствия возможной атаки на газопровод "Турецкий поток" будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Последствия атаки на "Турецкий поток" будут так или иначе сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива. Мы уже столкнулись с этим после подрыва "Северного потока", - заявил министр группе журналистов на полях Анталийского дипломатического форума.
Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков.
По трубопроводам идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В миреРоссияТурцияОрмузский проливВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковТурецкий потокСеверный потокГолубой поток
 
 
