В Севастополе сбили две воздушные цели

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Две воздушные цели сбито в Севастополе в районе Северной стороны и Балаклавского МО, предварительно, гражданские объекты не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. Уже сбиты две воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавского МО. По предварительной информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев в канале на платформе Max.
Губернатор уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.