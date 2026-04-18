В Севастополе сбили две воздушные цели

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Две воздушные цели сбито в Севастополе в районе Северной стороны и Балаклавского МО, предварительно, гражданские объекты не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.