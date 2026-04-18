США занимают жесткую позицию в переговорах с Ираном, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что США придерживаются жесткой линии в переговорах с Ираном.
- Об этом американский президент сказал журналистам во время мероприятия в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты придерживаются жёсткой линии в рамках переговоров с Ираном.
"Мы занимаем жёсткую позицию", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.