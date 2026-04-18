Трамп пообещал новую информацию о переговорах с Ираном к концу дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что скоро появится новая информация о переговорах США и Ирана.
- Он пообещал предоставить дополнительную информацию к концу субботы, 18 апреля.
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал к концу субботы информацию о ходе переговоров Штатов и Ирана.
Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. В тот же день Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных.
"У нас будет некоторая информация к концу дня (о переговорах США и Ирана - ред.)", - сказал американский лидер в Белом доме.
