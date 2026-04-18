Поступок Трампа по отношению к Ирану вызвал недовольство в США

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Недостоверные утверждения Дональда Трампа о ситуации с Ормузским проливом лишь продлевают иранский конфликт, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Когда Трамп делает столь громкие заявления, которые впоследствии оказываются ложными, это усугубляет проблемы, затягивает войну и еще больше затрудняет урегулирование", — написал он в социальной сети X.
По его мнению, глава Белого дома таким образом лишь вредит самим Штатам.
В субботу председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа о ходе переговоров. По его словам, все решения по Ормузскому проливу принимаются на месте, а не в соцсетях.
Позже в этот день официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.
Накануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.