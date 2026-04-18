Поступок Трампа по отношению к Ирану вызвал недовольство в США - РИА Новости, 18.04.2026
15:45 18.04.2026 (обновлено: 16:05 18.04.2026)
Поступок Трампа по отношению к Ирану вызвал недовольство в США

Дэвис: ложь Трампа о ситуации с Ормузским проливом лишь затягивает войну

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что утверждения Дональда Трампа о ситуации с Ормузским проливом недостоверны.
  • Дэвис считает, что громкие и ложные заявления американского лидера затягивают войну с Ираном.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Недостоверные утверждения Дональда Трампа о ситуации с Ормузским проливом лишь продлевают иранский конфликт, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Когда Трамп делает столь громкие заявления, которые впоследствии оказываются ложными, это усугубляет проблемы, затягивает войну и еще больше затрудняет урегулирование", — написал он в социальной сети X.

По его мнению, глава Белого дома таким образом лишь вредит самим Штатам.
В субботу председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа о ходе переговоров. По его словам, все решения по Ормузскому проливу принимаются на месте, а не в соцсетях.
Позже в этот день официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.
Накануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
В миреИранОрмузский проливСШАДэниел ДэвисДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаМохаммад-Багер Галибаф
 
 
