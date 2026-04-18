Россиянка завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россиянка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси.
В субботу в схватке за бронзу в весовой категории до 70 кг российская спортсменка победила представительницу Греции Элисавет Тельциду.
Таймазовой 26 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионата мира.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.