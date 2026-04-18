В Таджикистане прошел "Тотальный диктант"

ДУШАНБЕ, 18 апр - РИА Новости. Масштабная образовательная акция "Тотальный диктант-2026" прошла в субботу в Таджикистане в десятый раз, в ней приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку и проводимая для всех желающих уже в 23-й раз, в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Главный штаб акции находится в новосибирском Академгородке.