В Таджикистане прошел "Тотальный диктант"

ДУШАНБЕ, 18 апр - РИА Новости. Масштабная образовательная акция "Тотальный диктант-2026" прошла в субботу в Таджикистане в десятый раз, в ней приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
"Тотальный диктант уже в десятый раз проходит в Таджикистане и объединяет участников в разных городах. Это один из праздников русского языка и возможность для всех проверить свое знание орфографии, пунктуации и, в целом, оценить грамотность", - отметил глава представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев.
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку и проводимая для всех желающих уже в 23-й раз, в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Главный штаб акции находится в новосибирском Академгородке.
Автор текста диктанта 2026 года - писатель, лауреат премии "Большая книга" Алексей Варламов. Его текст посвящен детству Александра Сергеевича Пушкина.
