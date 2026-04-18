20:33 18.04.2026
В Таджикистане прошел "Тотальный диктант"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Тотальный диктант-2026" прошел в Таджикистане в десятый раз.
  • Диктант писали на шести площадках: в Душанбе, Турсунзаде, Хороге и Худжанде, среди участников были студенты, школьники и представители разных профессий.
ДУШАНБЕ, 18 апр - РИА Новости. Масштабная образовательная акция "Тотальный диктант-2026" прошла в субботу в Таджикистане в десятый раз, в ней приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Тотальный диктант прошел на шести площадках: в Душанбе, Турсунзаде, Хороге и Худжанде. Диктант писали не только студенты и школьники, но и преподаватели вузов, журналисты, врачи, учителя - представители самых разных профессий.
"Тотальный диктант уже в десятый раз проходит в Таджикистане и объединяет участников в разных городах. Это один из праздников русского языка и возможность для всех проверить свое знание орфографии, пунктуации и, в целом, оценить грамотность", - отметил глава представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев.
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку и проводимая для всех желающих уже в 23-й раз, в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Главный штаб акции находится в новосибирском Академгородке.
Автор текста диктанта 2026 года - писатель, лауреат премии "Большая книга" Алексей Варламов. Его текст посвящен детству Александра Сергеевича Пушкина.
ТаджикистанДушанбеХуджандАндрей ПатрушевАлексей ВарламовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Тотальный диктант
 
 
