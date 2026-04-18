Чем "святой профессор" удивил Сталина

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Профессор медицины и в то же время архиепископ Симферопольский и Крымский, после смерти причисленный к лику местночтимых святых, — судьба Валентина Войно-Ясенецкого сложилась невероятно.

Как он сочетал эти профессии? И что сказал Сталин, когда награждал "попа" премией?

Женился на "святой сестре"

Родился Валентин в Керчи в семье провизора. В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-японскую войну.

В Чите в эвакуационном госпитале заведовал хирургическим отделением и проводил крупные операции на костях, суставах и черепе. Примерно в это время сестра милосердия Анна Ланская — "святая сестра", как называли ее раненые, покорила военно-полевого хирурга "не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью".

Ее руки просили два врача, но она отказывала. А вот Валентин сумел добиться ее расположения, и в конце 1904 года они обвенчались. В счастливом браке родились четверо детей, но в 1919 году, после первого ареста мужа, Анна Михайловна умерла.

"Перепалка" с ЧК

В 1921 году в Ташкенте врач принял священный сан. Перед операцией он обычно старался обязательно перекрестить ассистента, операционную сестру, больного.

Летом того же года в столице Узбекистана проходил судебный процесс над группой медиков. Общественным обвинителем на суде выступал сам начальник Ташкентской ЧК Якоб Петерс. В защиту подсудимых взял слово Валентин Войно-Ясенецкий.

Между ними состоялся такой диалог:

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?

— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего Бога?

— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести тоже не находил.

Вместо расстрела врачи были приговорены к 16 годам тюрьмы. Но уже через месяц их стали отпускать на работу в клинику, а через два — совсем освободили.

Осужден и награжден

В 1923-м доктор принял монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. После этого его неоднократно арестовывали и ссылали.

В июле 1937 года, например, его арестовали в очередной раз по обвинению в создании "контрреволюционной церковно-монашеской организации". Приговор: пять лет ссылки в Красноярский край. С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий работал в госпиталях по 8-9 часов и проводил 3-4 операции в день.

Признание Сталина

В 1946 году за опубликованные труды "Очерки гнойной хирургии" и "Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов" епископу присудили Сталинскую премию I степени с денежным вознаграждением. При присуждении такой высокой награды все документы обычно подписывал лично Сталин.

"Но есть проблема, — объявил Молотов. — Он поп. И еще одна: он по 58-й статье осужден, он заключенный". Сталин переспросил: "А разве это мешает ему делать операции?" — "Да нет, не мешает". — "Ну и нам не помешает подписать этот приказ и наградить его".

Деньги епископ Лука пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Отечественной войне.

© РИА Новости Генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной Коммунистической партии Иосиф Сталин и председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов в Кремле

Был канонизирован

Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в День всех святых, в земле Российской просиявших. Но считается, что даже после смерти Лука продолжает помогать людям. Множество чудесных случаев исцеления после молитвенного обращения к святителю Луке зафиксированы документально не только в нашей стране, но и в ближнем и дальнем зарубежье.