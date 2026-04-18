Глава ФБР раскритиковал СМИ на фоне сообщений о его проблемах с алкоголем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патель раскритиковал американские СМИ на фоне сообщений о его возможных проблемах с алкоголем.
- Atlantic сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит злоупотребление Пателем спиртным и его частое отсутствие на рабочем месте.
- Патель назвал эти сообщения лживыми нападками
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил на фоне недавней публикации в журнале Atlantic о его возможных проблемах с алкоголем, что "лживых нападки" со стороны американских СМИ лишь подтверждают правильность его действий.
"Фейковым новостям" на заметку: я буду волноваться по поводу ваших лживых нападок, только когда вы прекратите их выпускать. Продолжайте болтать, это лишь подтверждает, что я делаю именно то, что должен", - написал Патель в соцсети X.
Ранее Atlantic сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит то, что Патель якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте.
Как указало издание со ссылкой на чиновников, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя, а сам он "глубоко обеспокоен", что его должность находится под угрозой, при этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в комментарии журналу, что глава ФБР "остается ключевым игроком" в команде администрации по обеспечению правопорядка.
Бывшие агенты ФБР подали иск в суд на Пателя
