МИД Россия: США заверяют, что остаются верны пониманиям Анкориджа

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американская сторона заверяет, что остается привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"В содержательном плане на Аляске были достигнуты российско-американские понимания относительно украинского урегулирования. Могу сказать, что наша сторона остается им привержена. В рабочих контактах, которые продолжаются, американцы заверяют, что и они сохраняют приверженность своей части договоренностей", - сказал дипломат в интервью сербской газете Politika.
Как отметил Дробинин, так как администрация американского лидера Дональда Трампа задействует один состав переговорщиков как по Украине, так и по ближневосточному урегулированию, украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
