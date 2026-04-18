МИД Россия: США заверяют, что остаются верны пониманиям Анкориджа - РИА Новости, 18.04.2026
20:33 18.04.2026
МИД Россия: США заверяют, что остаются верны пониманиям Анкориджа

Дробинин: США заверяют, что остаются верны достигнутым в Анкоридже пониманиям

Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 18.04.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская сторона заверяет, что остается привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже, сообщил российских МИД
  • Украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план, так как администрация Трампа задействует один состав переговорщиков как по Украине, так и по ближневосточному урегулированию.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американская сторона заверяет, что остается привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"В содержательном плане на Аляске были достигнуты российско-американские понимания относительно украинского урегулирования. Могу сказать, что наша сторона остается им привержена. В рабочих контактах, которые продолжаются, американцы заверяют, что и они сохраняют приверженность своей части договоренностей", - сказал дипломат в интервью сербской газете Politika.
Как отметил Дробинин, так как администрация американского лидера Дональда Трампа задействует один состав переговорщиков как по Украине, так и по ближневосточному урегулированию, украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 12.10.2025
Дмитриев высказался о диалоге России и США
12 октября 2025, 11:04
 
