"Наполи" уступил "Лацио" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
21:02 18.04.2026
"Наполи" уступил "Лацио" в матче чемпионата Италии

"Наполи" проиграл "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

Маттео Гендузи - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Маттео Гендузи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Наполи" уступил "Лацио" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0.
  • Мячи забили Маттео Канчельери и Тома Башич, а Маттиа Дзакканьи не реализовал пенальти.
  • "Наполи" остается на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от "Интера" на 12 очков за пять туров до завершения сезона.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Наполи" на своем поле уступил римскому "Лацио" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в Неаполе, завершилась победой римлян со счетом 2:0. Мячи забили Маттео Канчельери (6-я минута) и Тома Башич (57). На 31-й минуте полузащитник "Лацио" Маттиа Дзакканьи не реализовал пенальти.
"Наполи" с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание действующих чемпионов Италии от миланского "Интера" выросло до 12 очков за пять туров до завершения сезона. "Лацио", набрав 47 баллов, поднялся на девятую строчку.
В 34-м туре "Наполи" примет "Кремонезе" 24 апреля, а "Лацио" дома сыграет с "Удинезе" 27 апреля.
В другом матче "Парма" на выезде выиграла у "Удинезе" со счетом 1:0. Свой дебютный мяч в Серии А забил французский нападающий Неста Эльфеж.
