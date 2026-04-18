"Наполи" уступил "Лацио" в матче чемпионата Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Наполи" остается на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от "Интера" на 12 очков за пять туров до завершения сезона.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Наполи" на своем поле уступил римскому "Лацио" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в Неаполе, завершилась победой римлян со счетом 2:0. Мячи забили Маттео Канчельери (6-я минута) и Тома Башич (57). На 31-й минуте полузащитник "Лацио" Маттиа Дзакканьи не реализовал пенальти.
В другом матче "Парма" на выезде выиграла у "Удинезе" со счетом 1:0. Свой дебютный мяч в Серии А забил французский нападающий Неста Эльфеж.