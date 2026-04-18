Минаков не опасается провокаций на турнирах после допуска россиян с флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков заявил РИА Новости, что не опасается возможных провокаций на турнирах после допуска российских спортсменов к международным соревнованиям с национальной символикой.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
«
"Мне все равно. Мое дело - выходить и показывать максимум. Если кто-то будет обижаться или не выходить на старт - это их право", - сказал Минаков.
В субботу президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2027 году.