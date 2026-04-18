Спецоперация, 18 апреля: ВС России нанесли удары по объектам энергетики ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 18.04.2026

Спецоперация, 18 апреля: ВС России нанесли удары по объектам энергетики ВСУ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли 1 145 военнослужащих, девять авиабомб, снаряд HIMARS и 568 беспилотников.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
"Было отказано". Позиция Мадьяра по Украине шокировала Запад
Вчера, 18:06
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 135 370 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 950 танков и других боевых бронированных машин, 1 703 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 669 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Иерей Алексей Бурцев провел первый воздушный крестный ход вдоль полосы действий подразделений группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают из пулеметов более десяти дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Европейские БПЛА

Украина не раскрывает таможенные данные об импорте беспилотных летательных аппаратов на фоне резкого роста поставок беспилотников из европейских стран, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные украинской таможни.
Польский экспорт беспилотников на Украину вырос почти в шесть раз с 2023 по 2025 год - торговый баланс по беспилотным летательным аппаратам подскочил со 135,9 миллиона до 796,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных официальной статистической базы Польши.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
"Осуществить угрозу". На Украине удивились планам Зеленского по ВСУ
Вчера, 15:04

Украинское сопротивление ТЦК

Сотрудники военкомата в Киеве открыли огонь по автомобилю гражданских во время силовой мобилизации, сообщило украинское новостное агентство УНИАН.
Неизвестные напали на сотрудников военкомата во Львовской области на Украине прямо в учреждении, сообщил местный областной военкомат.
Подросток поджег микроавтобус военкомата в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные местных онлайн-сообществ.
Пленный украинский военнослужащий Николай Герман рассказал РИА Новости, что в городах на Украине действуют специальные "погодные" Telegram-каналы, где информацию о местах облав ТЦК передают с помощью кодовых слов, чтобы люди могли обходить опасные районы и избегать насильственной мобилизации.

Альтернативное для Европы мнение

Конфликт на Украине неизбежно завершится территориальными уступками Киева, его продолжение - это не мужество, а трусость, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
Позиция Европы по Украине демонстрирует психическое безумие ее лидеров, участие Евросоюза в украинском конфликте становится все более опасным, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Переговорный процесс

Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но Россия положительно оценивает идею вернуть их в Стамбул, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия не уходит от переговоров и готова рассмотреть соответствующий запрос, когда он поступит.
Анкара работает для возобновления переговоров по Украине в очень короткой перспективе, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
