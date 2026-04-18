Бойцы "Днепра" ежедневно сбивают пулеметами более десяти дронов ВСУ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают из пулеметов более десяти дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Находясь на выгодной огневой позиции, стрелки сбивают БПЛА из пулеметов, установленных на транспортных средствах с турелями и стрелкового вооружения. Попасть в движущуюся цель очень сложно. Стрелять приходится короткими очередями. Перед подразделением стоит важная задача: не допустить прорыва противника в небе", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, российские бойцы круглосуточно несут службу по прикрытию от воздушного противника на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Мобильные зенитные огневые группы гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают более десяти FPV-дронов противника у передовых позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, прикрывая от их воздействия подразделения закрепления", - отмечает Минобороны.