Бойцы "Днепра" ежедневно сбивают пулеметами более десяти дронов ВСУ - РИА Новости, 18.04.2026
05:02 18.04.2026
  • Подразделения группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают из пулеметов более десяти дронов ВСУ.
  • Российские бойцы круглосуточно несут службу по прикрытию от воздушного противника на левом берегу Днепра в Херсонской области.
  • Мобильные зенитные огневые группы гвардейского Костромского парашютно-десантного полка уничтожают FPV-дроны противника у передовых позиций.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают из пулеметов более десяти дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Находясь на выгодной огневой позиции, стрелки сбивают БПЛА из пулеметов, установленных на транспортных средствах с турелями и стрелкового вооружения. Попасть в движущуюся цель очень сложно. Стрелять приходится короткими очередями. Перед подразделением стоит важная задача: не допустить прорыва противника в небе", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, российские бойцы круглосуточно несут службу по прикрытию от воздушного противника на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Мобильные зенитные огневые группы гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают более десяти FPV-дронов противника у передовых позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, прикрывая от их воздействия подразделения закрепления", - отмечает Минобороны.
