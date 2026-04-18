Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля

Спасатели в Туапсе третий день ищут тело девочки под завалами дома

Спасатели перебрали завалы три раза, поиски продолжаются.

ТУАПСЕ (Краснодарский край), 18 апр - РИА Новости. Спасатели в Туапсе третий день ведут поиски тела 14-летней девочки, дом которой был разрушен из-за атаки БПЛА в ночь на четверг, сообщил РИА Новости начальник управления ГО ЧС Туапсинского МО Евгений Шевченко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. По последним данным, семь человек пострадали.

"В доме три раза перебирали завалы, останков девочки не нашли. Поиски продолжаются в лесу по верху домовладений и осмотр близлежащих домовладений. Задействовано 70 человек волонтеров", - сказал он.