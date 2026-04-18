Спасатели в Туапсе третий день ищут тело девочки под завалами дома
11:41 18.04.2026 (обновлено: 11:42 18.04.2026)
Спасатели в Туапсе третий день ищут тело девочки под завалами дома

В Туапсе третий день ищут тело девочки под завалами дома после атаки БПЛА

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
  • В Туапсе третий день ищут тело 14-летней девочки, чем дом был разрушен в результате атаки БПЛА.
  • Спасатели перебрали завалы три раза, поиски продолжаются.
ТУАПСЕ (Краснодарский край), 18 апр - РИА Новости. Спасатели в Туапсе третий день ведут поиски тела 14-летней девочки, дом которой был разрушен из-за атаки БПЛА в ночь на четверг, сообщил РИА Новости начальник управления ГО ЧС Туапсинского МО Евгений Шевченко.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. По последним данным, семь человек пострадали.
"В доме три раза перебирали завалы, останков девочки не нашли. Поиски продолжаются в лесу по верху домовладений и осмотр близлежащих домовладений. Задействовано 70 человек волонтеров", - сказал он.
Ранее в пятницу в администрации Краснодарского края сообщали РИА Новости, что тело девочки до сих пор не найдено. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.
