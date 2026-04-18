Глава ФБР часто напивается и не приходит на работу, пишет Atlantic - РИА Новости, 18.04.2026
15:03 18.04.2026 (обновлено: 21:16 18.04.2026)
Глава ФБР часто напивается и не приходит на работу, пишет Atlantic

Atlantic: коллеги обеспокоены, что Патель напивается и не появляется на работе

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ФБР обеспокоены поведением Пателя из-за чрезмерного употребления им алкоголя и частого отсутствия на рабочем месте, сообщили СМИ.
  • Некоторые коллеги опасаются, что его поведение стало угрозой для общественной безопасности.
  • Высокопоставленные представители администрации президента обсуждают возможную замену Пателя, однако Левитт заявила, что он остается ключевым игроком в команде.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В ФБР обеспокоены поведением главы ведомства Кэша Пателя, который слишком много пьет и часто отсутствует на рабочем месте, пишет журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников.
«
"Кэш Патель встревожил коллег эпизодами чрезмерного употребления алкоголя и необъяснимыми пропусками работы", — говорится в публикации.
Поведение главы ФБР вызывает тревогу не только у сотрудников ведомства, но и в Министерстве юстиции.
"Пристрастие Пателя к алкоголю стало постоянной причиной беспокойства в правительстве. Он известен тем, что напивается до явного опьянения. <…> В начале его пребывания в должности встречи и брифинги приходилось переносить на более позднее время из-за его алкогольных ночей", — отмечает журнал.
По словам источников Atlantic, за последний год охранники Пателя не раз испытывали трудности с тем, чтобы разбудить его, "поскольку он, вероятно, был пьян", а однажды им потребовалось "оборудование для взлома", так как до главы ФБР невозможно было достучаться.
Кроме того, Пателя часто не бывает на месте, из-за чего задерживается принятие срочных решений по расследованиям.
«
"Некоторые коллеги Пателя в ФБР опасаются, что его поведение стало угрозой для общественной безопасности", — подчеркнуло издание.
Как призналиcь собеседники журнала, они боялись публично рассказать об этом, поскольку глава ФБР принимает суровые меры к тем, кого считает недостаточно лояльными.
Тем временем, по сведениям Atlantic, в администрации президента уже обсуждают, кто может заменить Пателя, а сам он "глубоко обеспокоен" угрозой отставки. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заверила, что глава ФБР "остается ключевым игроком" в команде администрации по обеспечению правопорядка.
В начале апреля Atlantic писал, что администрацию Дональда Трампа могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников, среди которых упомянул Пателя и министра армии Дэна Дрисколла.
