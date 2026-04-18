Глава ФБР часто напивается и не приходит на работу, пишет Atlantic

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники ФБР обеспокоены поведением Пателя из-за чрезмерного употребления им алкоголя и частого отсутствия на рабочем месте, сообщили СМИ.

Некоторые коллеги опасаются, что его поведение стало угрозой для общественной безопасности.

Высокопоставленные представители администрации президента обсуждают возможную замену Пателя, однако Левитт заявила, что он остается ключевым игроком в команде.

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В ФБР обеспокоены поведением главы ведомства Кэша Пателя, который слишком много пьет и часто отсутствует на рабочем месте, пишет журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников.

« Кэш Патель встревожил коллег эпизодами чрезмерного употребления алкоголя и необъяснимыми пропусками работы", — говорится в публикации.

Поведение главы ФБР вызывает тревогу не только у сотрудников ведомства, но и в Министерстве юстиции.

"Пристрастие Пателя к алкоголю стало постоянной причиной беспокойства в правительстве. Он известен тем, что напивается до явного опьянения. <…> В начале его пребывания в должности встречи и брифинги приходилось переносить на более позднее время из-за его алкогольных ночей", — отмечает журнал.

По словам источников Atlantic, за последний год охранники Пателя не раз испытывали трудности с тем, чтобы разбудить его, "поскольку он, вероятно, был пьян", а однажды им потребовалось "оборудование для взлома", так как до главы ФБР невозможно было достучаться.

Кроме того, Пателя часто не бывает на месте, из-за чего задерживается принятие срочных решений по расследованиям.

« "Некоторые коллеги Пателя в ФБР опасаются, что его поведение стало угрозой для общественной безопасности", — подчеркнуло издание.

Как призналиcь собеседники журнала, они боялись публично рассказать об этом, поскольку глава ФБР принимает суровые меры к тем, кого считает недостаточно лояльными.

Тем временем, по сведениям Atlantic, в администрации президента уже обсуждают, кто может заменить Пателя, а сам он "глубоко обеспокоен" угрозой отставки. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заверила, что глава ФБР "остается ключевым игроком" в команде администрации по обеспечению правопорядка.