Во Львовской области неизвестные напали на сотрудников военкомата

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Неизвестные напали на сотрудников военкомата во Львовской области на Украине прямо в учреждении, сообщил местный областной военкомат.

Уточняется, что нападение было совершено в пятницу, около 22.20 мск. О мотивах нападавших и наличии у них какого-либо оружия не сообщается. Двое задержаны, третий - в розыске.