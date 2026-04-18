12:22 18.04.2026
Во Львовской области неизвестные напали на сотрудников военкомата

Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные напали на сотрудников военкомата в помещении Яворовского районного военкомата во Львовской области.
  • Нападавшие были остановлены, двое задержаны, третий находится в розыске.
  • Нападение произошло в пятницу около 22:20 мск, мотивы нападавших и наличие у них оружия не уточняются.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Неизвестные напали на сотрудников военкомата во Львовской области на Украине прямо в учреждении, сообщил местный областной военкомат.
Как говорится в сообщении в Facebook* военкомата, "в помещение Яворовского районного военкомата ворвались три человека, предпринявшие попытку нападения на военнослужащих взвода охраны". В сообщении отмечается, что нападавшие были остановлены.
Уточняется, что нападение было совершено в пятницу, около 22.20 мск. О мотивах нападавших и наличии у них какого-либо оружия не сообщается. Двое задержаны, третий - в розыске.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова жаловалась на "травлю" сотрудников военкоматов и просто военнослужащих украинскими школьниками из-за обилия роликов с насильственной мобилизацией в сети.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
