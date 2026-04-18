Во Львовской области неизвестные напали на сотрудников военкомата

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Неизвестные напали на сотрудников военкомата во Львовской области на Украине прямо в учреждении, сообщил местный областной военкомат.
Как говорится в сообщении в Facebook* военкомата, "в помещение Яворовского районного военкомата ворвались три человека, предпринявшие попытку нападения на военнослужащих взвода охраны". В сообщении отмечается, что нападавшие были остановлены.
Уточняется, что нападение было совершено в пятницу, около 22.20 мск. О мотивах нападавших и наличии у них какого-либо оружия не сообщается. Двое задержаны, третий - в розыске.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова жаловалась на "травлю" сотрудников военкоматов и просто военнослужащих украинскими школьниками из-за обилия роликов с насильственной мобилизацией в сети.