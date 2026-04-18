Флеболог назвала привычки, разрушающие сосуды

Краткий пересказ от РИА ИИ

Негативное влияние на сосуды также оказывают неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем.

Хронический стресс, недостаток сна и нарушение режима отдыха вызывают спазмы сосудов и повышение давления.

ВОРОНЕЖ, 18 апр — РИА Новости, Владимир Бедняк. Главной причиной разрушения сосудов является курение, также негативно влияют неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем, сообщила РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.

"Курение является одной из главных привычек, оказывающих негативное влияние на состояние наших артерий. Никотин и другие вещества табачного дыма вызывают их сужение, снижение эластичности и повреждение эндотелия (внутренней оболочки сосуда), запускают воспалительный процесс и способствуют образованию атеросклеротических бляшек. Это значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта", — сказала врач.

По словам специалиста, курение — это не единственная привычка, которая негативно влияет на сосуды. Им вредит, например, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление алкоголя.

"Избыточное потребление в пищу насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли способствует развитию атеросклероза и повышению артериального давления… Снижение физической активности ведет к ухудшению кровообращения и снижению эластичности сосудов. Замедление кровотока особенно негативно сказывается на состоянии вен нижних конечностей — приводит к прогрессированию варикоза, увеличивает риска тромбоза", — добавил Шмойлова.