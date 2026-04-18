В Севастополе ПВО сбила 22 воздушных цели

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили 22 воздушных цели при отражении ночной атаки ВСУ в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые точки отразили ночью атаку ВСУ. Всего сбито 22 воздушных цели над морем и над разными районами города. Главное: никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в своем канале на платформе Max.
По данным губернатора, повреждения зафиксированы, в частности, в Гагаринском районе.