В Севастополе ПВО сбила 22 воздушных цели
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 18.04.2026 (обновлено: 10:56 18.04.2026)
В Севастополе ПВО сбила 22 воздушных цели

Силы ПВО сбили 22 воздушных цели при отражении ночной атаки ВСУ в Севастополе

  • В Севастополе силы ПВО сбили 22 воздушные цели при отражении ночной атаки ВСУ.
  • Пострадавших нет, но зафиксированы повреждения, в частности, в Гагаринском районе.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили 22 воздушных цели при отражении ночной атаки ВСУ в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые точки отразили ночью атаку ВСУ. Всего сбито 22 воздушных цели над морем и над разными районами города. Главное: никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в своем канале на платформе Max.
По данным губернатора, повреждения зафиксированы, в частности, в Гагаринском районе.
