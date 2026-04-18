Тренер "ПСЖ" похвалил Сафонова - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
16:22 18.04.2026
Тренер "ПСЖ" Луис Энрике: Сафонов показал, что способен выложиться на полную

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов воспользовался предоставленными возможностями и показал, что может выложиться на полную.
  • 14 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в полуфинал Лиги чемпионов, при этом Сафонов отразил шесть ударов.
  • Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в текущем сезоне и имеет в активе 19 матчей во всех турнирах, девять из которых он отыграл на ноль.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов воспользовался предоставленными возможностями и показал, что может выложиться на полную.
Ранее, 14 апреля, "ПСЖ" в гостях обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Сафонов отразил шесть ударов. Два сейва российского вратаря были признаны лучшими спасениями ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, которые прошли во вторник.
«
"В прошлом году он сыграл больше, чем мы могли представить, учитывая присутствие Доннаруммы. В этом сезоне он начал в качестве запасного, но в футболе все меняется очень быстро. Он тренировался на высоком уровне и, когда появлялась возможность, показывал способность выкладываться по максимуму. Мы довольны им и нашими тремя вратарями. Настрой, когда ты не играешь, даже важнее, чем во время игры", - приводит слова Энрике L'Equipe.
Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в текущем сезоне. Всего в активе россиянина 19 матчей во всех турнирах, девять из которых он отыграл на ноль.
В воскресенье "ПСЖ" примет "Лион" в матче чемпионата Франции. Парижане с 63 очками лидируют в турнирной таблице Лиги 1.
