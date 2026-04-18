Тренер "ПСЖ" похвалил Сафонова

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов воспользовался предоставленными возможностями и показал, что может выложиться на полную.
Ранее, 14 апреля, "ПСЖ" в гостях обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Сафонов отразил шесть ударов. Два сейва российского вратаря были признаны лучшими спасениями ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, которые прошли во вторник.
"В прошлом году он сыграл больше, чем мы могли представить, учитывая присутствие Доннаруммы. В этом сезоне он начал в качестве запасного, но в футболе все меняется очень быстро. Он тренировался на высоком уровне и, когда появлялась возможность, показывал способность выкладываться по максимуму. Мы довольны им и нашими тремя вратарями. Настрой, когда ты не играешь, даже важнее, чем во время игры", - приводит слова Энрике L'Equipe.
Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в текущем сезоне. Всего в активе россиянина 19 матчей во всех турнирах, девять из которых он отыграл на ноль.
В воскресенье "ПСЖ" примет "Лион" в матче чемпионата Франции. Парижане с 63 очками лидируют в турнирной таблице Лиги 1.