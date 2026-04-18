МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Беленькую*

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Марианну Беленькую*, на которую завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, свидетельствуют данные базы ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Беленькой* в базе розыска. По какой именно статье разыскивают журналистку, не указывается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
