04:12 18.04.2026 (обновлено: 09:37 18.04.2026)
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Беленькую*

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Марианну Беленькую*.
  • На Марианну Беленькую* заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Марианну Беленькую*, на которую завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, свидетельствуют данные базы ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Беленькой* в базе розыска. По какой именно статье разыскивают журналистку, не указывается.
В понедельник в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что на Беленькую* было заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, рассматривался вопрос об объявлении ее в розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
