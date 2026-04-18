- Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Европа стремится втянуть Париж в войну против России.
- Филиппо подчеркнул, что настоящей угрозой для Франции являются сторонники проевропеизма, а не Россия.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европа всеми силами стремится втянуть Париж в войну против России, несмотря на то что настоящую угрозу для нее представляют проевропеисты, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик также отметил, что Парижу сулят опасность именно сторонники лидера страны Эммануэля Макрона и приверженцы проевропеизма.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.