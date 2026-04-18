Россия не уходит от переговоров, заявил Лавров

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Россия не уходит от переговоров и готова рассмотреть соответствующий запрос, когда он поступит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы не уходим от переговоров. Когда кто-то созреет, пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.