Результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный формат

В онлайн-формат также будут переведены услуги в сфере обращения лекарственных средств, в том числе на портале «Госуслуги».

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Результаты медицинского освидетельствования водителей переведут в России в электронный формат и будут направлять в ГИБДД, следует из материалов Минздрава РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным министерства, в качестве задач на 2026 год в области цифровизации здравоохранения отмечены перевод в электронный вид медосвидетельствования водителей, а также частных охранников и детективов.

Заключения по результатам освидетельствования водителей будут оформляться в электронном виде и передаваться в ГИБДД