03:31 18.04.2026 (обновлено: 09:40 18.04.2026)
Результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный формат

  • Результаты медицинского освидетельствования водителей в России переведут в электронный формат.
  • В онлайн-формат также будут переведены услуги в сфере обращения лекарственных средств, в том числе на портале «Госуслуги».
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Результаты медицинского освидетельствования водителей переведут в России в электронный формат и будут направлять в ГИБДД, следует из материалов Минздрава РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным министерства, в качестве задач на 2026 год в области цифровизации здравоохранения отмечены перевод в электронный вид медосвидетельствования водителей, а также частных охранников и детективов.
Заключения по результатам освидетельствования водителей будут оформляться в электронном виде и передаваться в ГИБДД.
Кроме того, в онлайн-формат будут переведены услуги в сфере обращения лекарственных средств, в том числе на портале "Госуслуги".
