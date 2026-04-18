"Сигнал другим видам": в Норвегии отреагировали на решение World Aquatics - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
15:44 18.04.2026 (обновлено: 16:18 18.04.2026)
"Сигнал другим видам": в Норвегии отреагировали на решение World Aquatics

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
  • Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт считает, что это решение может повлиять на позицию других международных федераций.
  • Сальтведт отметил, что подобные решения непопулярны в Европе, но будут приняты без негативного отношения к спортсменам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт считает, что решение о допуске российских спортсменов в водных видах спорта с национальной символикой может повлиять на позицию других международных федераций.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
«
"Как я уже говорил, тенденция вполне очевидна: все больше федераций уступают. Плавание - это крупный летний олимпийский вид спорта, и сейчас оно подает сигнал, который, безусловно, заметят другие виды спорта и их федерации", - сказал Сальтведт РИА Новости.
По словам норвежского журналиста, подобные решения не находят широкой поддержки в Европе, однако будут приняты без негативного отношения к спортсменам. "Это решение совсем непопулярно в Европе. Но, как и в других видах спорта, его будут уважать, и никакой агрессии по отношению к самим спортсменам проявляться не будет", - отметил он.
