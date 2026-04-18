Польша не хочет пускать россиян на чемпионат Европы по прыжкам в воду

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2027 году.
Как отмечает polskieradio24.pl, это официальный ответ на решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами, которое было принято 13 апреля.
По данным источника, польская сторона проинформировала европейскую федерацию водных видов спорта (European Aquatics) о своем решении.
В октябре глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как в эту страну не пускают российских спортсменов. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о том, что ОКР направит ноту главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры. Позднее Мазепин рассказал РИА Новости, что World Aquatics выразила поддержку россиянам и обратилась в европейские структуры после отказа Польши принимать российских спортсменов.