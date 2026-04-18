Польша не хочет пускать россиян на чемпионат Европы по прыжкам в воду

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2027 году.

Как отмечает polskieradio24.pl, это официальный ответ на решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами, которое было принято 13 апреля.