Воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских авиакомпаний

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушное пространство Ирана остается закрытым для авиакомпаний РФ до 15 мая, специалисты ведомств продолжают анализ работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке, сообщила Росавиация.

Ранее в субботу организация гражданской авиации Ирана сообщила, что страна открыла воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля. На данный момент воздушное пространство открыто в восточной части исламской республики.