13:17 18.04.2026 (обновлено: 13:36 18.04.2026)
Воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских авиакомпаний

Самолет Airbus-320. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушное пространство Ирана остается закрытым для авиакомпаний РФ до 15 мая, специалисты ведомств продолжают анализ работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке, сообщила Росавиация.
"Согласно рекомендациям Росавиации, с учетом позиции Минтранса и МИД России, воздушное пространство Ирана продолжает быть закрытым для полетов российских авиакомпаний до 15 мая. Специалисты ведомств продолжают анализ работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу организация гражданской авиации Ирана сообщила, что страна открыла воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля. На данный момент воздушное пространство открыто в восточной части исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранРоссияБлижний ВостокФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
