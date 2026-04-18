Форвард "Динамо" отправился в систему клуба НХЛ "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
20:04 18.04.2026 (обновлено: 20:05 18.04.2026)
Форвард "Динамо" отправился в систему клуба НХЛ "Айлендерс"

Форвард "Динамо" Прохоров отправился в систему клуба НХЛ "Айлендерс"

  • Форвард московского "Динамо" Даниил Прохоров отправился в систему клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс".
  • Прохоров провел сезон-2025/26 в составе "Динамо" на правах аренды, права на хоккеиста в КХЛ остаются за московским "Динамо".
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Форвард московского "Динамо" Даниил Прохоров отправился в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает Telegram-канал "бело-голубых".
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" дошло до первого раунда плей-офф, где уступило минскому "Динамо" 0-4.
"Сезон-2025/26 нападающий провел в составе "бело-голубых" на правах аренды, поэтому по окончании плей-офф для московского "Динамо" форвард отправился за океан. Права на хоккеиста в КХЛ остаются за московским "Динамо", решение о дальнейшем продолжении карьеры в России будет принято позже", - говорится в сообщении.
Прохорову 18 лет, он был выбран "Айлендерс" во втором раунде драфта НХЛ 2025 года под общим 42-м номером, после чего с ним был заключен трехлетний контракт новичка. В нынешнем сезоне в КХЛ Прохоров сыграл 25 матчей с учетом плей-офф и забросил одну шайбу.
