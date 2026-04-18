16:04 18.04.2026
Премьер Ливана осудил нападение на миротворцев ООН на юге страны

Премьер-министр Ливана Наваф Салам . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил нападение на французских военнослужащих из состава Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).
  • Премьер-министр поручил провести расследование и привлечь виновных к ответственности.
БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил нападение на французских военнослужащих из состава Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) и поручил привлечь к ответственности виновных.
В субботу в поселении Гандурия на юге Ливана произошел конфликт между местными жителями и патрулем миротворцев ООН. Причины конфликта не раскрываются.
«
"Решительно осуждаю нападение, совершённое сегодня на военнослужащих французского контингента в составе UNIFIL. Я дал строгие указания немедленно провести расследование для выяснения обстоятельств этого нападения и привлечения виновных к ответственности", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Премьер отметил, что подобные действия наносят ущерб отношениям Ливана с дружественными странами, которые оказывают республике поддержку.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В ООН предложили путь решения кризиса в Ливии
14 апреля, 03:28
 
