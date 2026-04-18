Премьер Ливана осудил нападение на миротворцев ООН на юге страны

БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил нападение на французских военнослужащих из состава Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) и поручил привлечь к ответственности виновных.
"Решительно осуждаю нападение, совершённое сегодня на военнослужащих французского контингента в составе UNIFIL. Я дал строгие указания немедленно провести расследование для выяснения обстоятельств этого нападения и привлечения виновных к ответственности", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Премьер отметил, что подобные действия наносят ущерб отношениям Ливана с дружественными странами, которые оказывают республике поддержку.
