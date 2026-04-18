Пожар на нефтебазе в Тихорецке потушили

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пожар, возникший на территории нефтебазы в Тихорецке Краснодарского края из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В Тихорецке ликвидировали возгорание на территории нефтебазы. Пожар возник в ночь с 17 на 18 апреля из-за атаки БПЛА. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет", - говорится в сообщении.