Пожар на нефтебазе в Тихорецке потушили

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пожар, возникший на территории нефтебазы в Тихорецке Краснодарского края из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
О возгорании на территории нефтебазы в Тихорецке оперштаб сообщал в ночь на субботу. К тушению пожара привлекались 224 человека и 56 единиц техники.
"В Тихорецке ликвидировали возгорание на территории нефтебазы. Пожар возник в ночь с 17 на 18 апреля из-за атаки БПЛА. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет", - говорится в сообщении.
