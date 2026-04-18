Пожар на нефтебазе в Тихорецке потушили

10:55 18.04.2026 (обновлено: 10:58 18.04.2026)
На нефтебазе в Тихорецке потушили пожар, возникший после атаки БПЛА

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В краснодарском Тихорецке потушили пожар, возникший в ночь на 18 апреля из-за атаки БПЛА.
  • Пострадавших нет.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пожар, возникший на территории нефтебазы в Тихорецке Краснодарского края из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
О возгорании на территории нефтебазы в Тихорецке оперштаб сообщал в ночь на субботу. К тушению пожара привлекались 224 человека и 56 единиц техники.
"В Тихорецке ликвидировали возгорание на территории нефтебазы. Пожар возник в ночь с 17 на 18 апреля из-за атаки БПЛА. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В Нижегородской области при пожаре погиб ребенок
Вчера, 14:29
 
