Посольство добилось встречи с россиянкой, удерживаемой в Мексике

МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Посольству России в Мексике впервые с августа 2025 года удалось добиться встречи с удерживаемой в этой стране несовершеннолетней гражданкой РФ, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Яков Федоров.

"Посольству 17 апреля удалось добиться встречи с гражданкой России, консульский доступ к которой не предоставлялся с августа 2025 года. Продолжаем предпринимать необходимые меры для урегулирования ситуации в ее интересах", - заявил Федоров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Мексики незамедлительно предоставить консульский доступ к несовершеннолетней россиянке и обеспечить условия для её возвращения на родину. В этой связи посол Мексики в России был вызван в четверг МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с этой ситуацией.

Как ранее сообщал РИА Новости Федоров, мексиканские власти отказываются возвращать девушку в Россию и не предоставляют консульский доступ к ней, несмотря на неоднократные обращения российской стороны.

Несовершеннолетняя россиянка предположительно находится сейчас в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ, по словам консула, занимается её делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения.