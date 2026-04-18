Посольство добилось встречи с россиянкой, удерживаемой в Мексике - РИА Новости, 18.04.2026
20:36 18.04.2026
Посольство РФ добилось встречи с удерживаемой в Мексике россиянкой

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики. Архивное фото
Флаг Мексики. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольству России в Мексике 17 апреля удалось добиться встречи с удерживаемой в стране несовершеннолетней россиянкой.
  • Мексика отказывалась предоставить консульский доступ к девушке и не возвращала ее в Россию, несмотря на обращения российской стороны.
  • МИД России выразил решительную обеспокоенность ситуацией и потребовал от Мексики обеспечить условия для возвращения несовершеннолетней россиянки на родину.
МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Посольству России в Мексике впервые с августа 2025 года удалось добиться встречи с удерживаемой в этой стране несовершеннолетней гражданкой РФ, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Яков Федоров.
"Посольству 17 апреля удалось добиться встречи с гражданкой России, консульский доступ к которой не предоставлялся с августа 2025 года. Продолжаем предпринимать необходимые меры для урегулирования ситуации в ее интересах", - заявил Федоров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Мексики незамедлительно предоставить консульский доступ к несовершеннолетней россиянке и обеспечить условия для её возвращения на родину. В этой связи посол Мексики в России был вызван в четверг МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с этой ситуацией.
Как ранее сообщал РИА Новости Федоров, мексиканские власти отказываются возвращать девушку в Россию и не предоставляют консульский доступ к ней, несмотря на неоднократные обращения российской стороны.
Несовершеннолетняя россиянка предположительно находится сейчас в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ, по словам консула, занимается её делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения.
Ранее приёмная мать девочки Марина Романова заявляла РИА Новости, что рассчитывает на помощь президента Мексики Клаудии Шейнбаум в разрешении ситуации и возвращении дочери в Россию.
