Рейтинг@Mail.ru
Хамство стало нормой у западных дипломатов и политиков, заявил посол Долгов - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 18.04.2026
Хамство стало нормой у западных дипломатов и политиков, заявил посол Долгов

Посол Долгов: хамство стало нормой у западных дипломатов и политиков

Константин Долгов - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Константин Долгов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский посол Константин Долгов заявил, что хамство и манкирование правилами приличия стали нормой у западных дипломатов и политиков.
  • Он считает, что падение профессионального и человеческого уровня особенно заметно среди европейских дипломатов.
  • По мнению посла, даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, а сегодня ситуация изменилась в худшую сторону.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Хамство и манкирование правилами приличия стало нормой у западных дипломатов и политиков, считает чрезвычайный и полномочный посол России, бывший эмиссар МИД по правам человека Константин Долгов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о новом поколении своих коллег из других стран, которые могут даже не ответить на поздравительные телеграммы.
"Я считаю, что министр абсолютно прав. Скорее всего – это видно по контексту – в первую очередь речь идет о европейских дипломатах. Произошло падение не просто профессионального, а человеческого уровня: люди недостаточно воспитаны и образованы", – сказал Долгов в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
По мнению дипломата, одним из ярких примеров современной дипломатической нормы на Западе является стиль главы евродипломатии Каи Каллас, "которая каждый день выдает… какой-то бред и безумие".
"Конечно, Лавров имел в виду не абсолютно всех коллег, но значительное их число. Сегодня откровенное хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков", – подчеркнул он.
Также, по мнению Долгова, вызывает удивление, что игнорирование элементарных норм вежливости происходит именно со стороны европейских дипломатов. По его словам, даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, "а сегодня, к сожалению, другая ситуация".
"Ими пересечены большинство красных линий. Это чувствуется во всем. Даже не общаясь повседневно с такими "недодипломатами", чувствуешь через публичную сферу. Распустились, конечно", – заключил спикер.
РоссияКонстантин ДолговСергей ЛавровКайя КалласПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала