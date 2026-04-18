Хамство стало нормой у западных дипломатов и политиков, заявил посол Долгов

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Хамство и манкирование правилами приличия стало нормой у западных дипломатов и политиков, считает чрезвычайный и полномочный посол России, бывший эмиссар МИД по правам человека Константин Долгов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о новом поколении своих коллег из других стран, которые могут даже не ответить на поздравительные телеграммы.

"Я считаю, что министр абсолютно прав. Скорее всего – это видно по контексту – в первую очередь речь идет о европейских дипломатах. Произошло падение не просто профессионального, а человеческого уровня: люди недостаточно воспитаны и образованы", – сказал Долгов в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД

По мнению дипломата, одним из ярких примеров современной дипломатической нормы на Западе является стиль главы евродипломатии Каи Каллас , "которая каждый день выдает… какой-то бред и безумие".

"Конечно, Лавров имел в виду не абсолютно всех коллег, но значительное их число. Сегодня откровенное хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков", – подчеркнул он.

Также, по мнению Долгова, вызывает удивление, что игнорирование элементарных норм вежливости происходит именно со стороны европейских дипломатов. По его словам, даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, "а сегодня, к сожалению, другая ситуация".