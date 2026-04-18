Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема назвал позицию Европы по Украине психическим безумием ее лидеров.
- Он считает, что участие Евросоюза в украинском конфликте становится все более опасным.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Позиция Европы по Украине демонстрирует психическое безумие её лидеров, участие Евросоюза в украинском конфликте становится всё более опасным, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Конфликт в Иране создает серьёзную головную боль для Украины, которая испытывает трудности с получением достаточного количества ракет ПВО и поддержки. США сосредоточили внимание на Иране, оставив Украину в стороне. Теперь участие ЕС в войне становится всё более опасным... Европейские лидеры готовы отправлять своих сыновей умирать за Украину, что является по-настоящему ужасным сценарием, демонстрирующим психическое безумие всего коррумпированного руководства", - написал Мема в соцсети Х.
По его словам, лидеры Евросоюза "презирают дипломатию" и ведут войну на всех фронтах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.