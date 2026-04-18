Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии оценили позицию ЕС по Украине - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 18.04.2026 (обновлено: 11:07 18.04.2026)
В Финляндии оценили позицию ЕС по Украине

Финский политик Мема назвал позицию ЕС по Украине психическим безумием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема назвал позицию Европы по Украине психическим безумием ее лидеров.
  • Он считает, что участие Евросоюза в украинском конфликте становится все более опасным.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Позиция Европы по Украине демонстрирует психическое безумие её лидеров, участие Евросоюза в украинском конфликте становится всё более опасным, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Конфликт в Иране создает серьёзную головную боль для Украины, которая испытывает трудности с получением достаточного количества ракет ПВО и поддержки. США сосредоточили внимание на Иране, оставив Украину в стороне. Теперь участие ЕС в войне становится всё более опасным... Европейские лидеры готовы отправлять своих сыновей умирать за Украину, что является по-настоящему ужасным сценарием, демонстрирующим психическое безумие всего коррумпированного руководства", - написал Мема в соцсети Х.
По его словам, лидеры Евросоюза "презирают дипломатию" и ведут войну на всех фронтах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"Ослабить ее". В Финляндии резко высказались об отношениях с Россией
9 апреля, 17:19
 
В миреУкраинаРоссияИранСергей ЛавровЕвросоюзНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала