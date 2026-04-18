Экономист рассказал, когда выгодно делать покупки "про запас" - РИА Новости, 18.04.2026
06:43 18.04.2026 (обновлено: 06:52 18.04.2026)
Экономист рассказал, когда выгодно делать покупки "про запас"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покупки "про запас" могут быть выгодными, если товары имеют длительный срок хранения и продаются по хорошей скидке, рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
  • К товарам, которые можно покупать "про запас", относятся кофе, бытовая химия, корм для животных.
  • При покупке товаров на акции важно учитывать нюансы: товары могут иметь истекающий срок годности или скидка может быть мнимой из-за преднамеренного завышения цены.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Покупки "про запас" могут быть выгодными, если товары имеют длительный срок хранения и продаются по хорошей скидке, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Покупки "про запас" могут быть оправданными и выгодными, если товары используются регулярно, продаются по действительно хорошей скидке, имеют длительный срок хранения и вы хорошо знаете темп их расхода", – сказал он.
Например, к таким относятся кофе, бытовая химия, корм для животных, перечислил Смирнов.
Эксперт рассказал и об акционных товарах, которые можно приобрести с выгодой: "Например, когда вы знаете обычную цену товара и обнаруживаете скидку на него. Если это товар, который вы часто используете или давно хотели купить, то это отличная возможность".
При этом важно "учитывать нюансы", указал он. Нередко распродаются товары с истекающим сроком годности или скидка выглядит солидной, но ценник перед акцией мог быть намеренно завышен, заключил Смирнов.
