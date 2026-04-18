Спасатели за день поисков Усольцевых обследовали 25 километров дорог

"За сутки краевыми спасателями обследовано 15 километров автомобильных дорог и 10 километров лесных дорог в районе скалы Буратинка на снегоходной технике. К сожалению, поиски результатов не принесли, пропавшие граждане не найдены. Сегодня поиски будут продолжены", - говорится в сообщении.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.