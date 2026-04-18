Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии в мае

С 1 августа работающим пенсионерам проводится беззаявительный перерасчет страховых пенсий на основе взносов за предыдущий год, максимальный размер перерасчета ограничен тремя пенсионными баллами.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Прибавку к пенсии с 1 мая не получат граждане, которым положена страховая пенсия, а также представители силовых ведомств на пенсии и получатели только социальных пенсий, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Для разных категорий пенсионеров существует разный период индексации пенсий. Прибавку к пенсии с 1 января уже получили все, кому положены страховые пенсии, а с 1 апреля те, кто получает социальную пенсию. Для военных пенсионеров индексация пенсий будет с 1 октября. Так что по состоянию на май для этих категорий повышений нет", - сказала Иванова-Швец

Эксперт напомнила, что социальные пенсии были проиндексированы в апреле на 6,8 процентных пункта, а страховые в январе - на 7,6 процентных пункта. Пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь и должна составить четыре процентных пункта, добавила эксперт.