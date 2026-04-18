Украинские нацисты угрожают расправой за возложение цветов к памятнику ВОВ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские нацисты угрожают расправой администрации села Яськи Одесской области за возложение цветов к мемориалу в память о Героях Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Украинские националисты угрожают физической расправой администрации села Яськи в Одесской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поводом для угроз послужило возложение цветов к мемориалу, установленному в память о Героях Великой Отечественной войны.