Глава генштаба Пакистана провел закрытые консультации по Ирану в Анталье

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Начальник генштаба Пакистана Асим Мунир совершил незапланированный визит в Анталью и провёл закрытые консультации по переговорам США и Ирана, сообщил турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
Ранее в Анталье с визитом находились премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и глава МИД страны, прибывшие для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме.
Фидан провел переговоры с Аракчи и представителями США
27 марта, 18:55