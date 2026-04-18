Глава генштаба Пакистана провел закрытые консультации по Ирану в Анталье
21:53 18.04.2026
Глава генштаба Пакистана провел закрытые консультации по Ирану в Анталье

Habertürk: глава генштаба Пакистана Мунир провел закрытые консультации в Анталье

Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник генштаба Пакистана Асим Мунир совершил незапланированный визит в Анталью.
  • В течение нескольких часов он проводил закрытые консультации по переговорам США и Ирана.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Начальник генштаба Пакистана Асим Мунир совершил незапланированный визит в Анталью и провёл закрытые консультации по переговорам США и Ирана, сообщил турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
"Вчера вечером Асим Мунир прибыл в Анталью с незапланированным визитом и в течение 4-5 часов проводил консультации по переговорному процессу между США и Ираном", - передаёт телеканал.
Ранее в Анталье с визитом находились премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и глава МИД страны, прибывшие для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме.
Фидан провел переговоры с Аракчи и представителями США
