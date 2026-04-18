Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово - РИА Новости, 18.04.2026
13:10 18.04.2026
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово

Овчинский: в Измайлове приступили к возведению по реновации дома на 126 квартир

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Жилой комплекс на 126 квартир начали строить для участников программы реновации в районе Измайлово на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Многоквартирный дом возводят на месте снесенного здания старого жилфонда на участке площадью свыше 0,3 гектара по адресу 3-я Прядильная улица, 1А. Суммарная площадь новостройки приблизится к 13 тысячам квадратных метров, уточнил руководитель департамента.
"Односекционный дом на 126 квартир возведут по программе реновации в районе Измайлово на востоке столицы. Три квартиры будут обустроены для маломобильных жителей. Для удобства всех жильцов в доме предусмотрены комфортные пространства общего пользования – светлые просторные лифтовые холлы, витражное остекление, широкие дверные проемы и безбарьерная среда", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыОвчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
1 из 4
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыОвчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
2 из 4
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыОвчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
3 из 4
© Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыОвчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
4 из 4
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
1 из 4
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
2 из 4
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
3 из 4
Овчинский: ЖК на 126 квартир начали строить по реновации в районе Измайлово
© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
4 из 4
Жилое здание строится по монолитной технологии, в нем запроектированы увеличенные окна и остекленные балконы и лоджии, на первом этаже появятся места для хранения велосипедов и детских колясок, комната для консьержа. Навесные фасады будут окрашены в кофейные оттенки, отметил министр. В план работ включено также комплексное благоустройство придомовой территории, где оборудуют игровые и спортивные площадки для детей всех возрастов, создадут зоны для отдыха и прогулок.
Неподалеку от строящегося жилого комплекса расположен Измайловский кремль и лесопарк Измайлово, в шаговой доступности можно найти необходимую социальную инфраструктуру: учреждения образования и здравоохранения, магазины, спортклубы и салоны красоты, кафе и пекарни, добавил Овчинский. Кроме того, в районе строительства ЖК отлажено транспортное сообщение.
Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что открытие на первых этажах домов, возведенных по программе реновации, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры – кафе, магазинов, аптек, спортзалов, химчисток, образовательных центров, детских клубов – позволяет формировать полноценную среду для жизни.
