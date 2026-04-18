В Оренбуржье простились с полицейским, погибшим при задержании мужчины

Краткий пересказ от РИА ИИ
УФА, 18 апр - РИА Новости. Правоохранители простились с полицейским Никитой Гнусиным, погибшим при задержании мужчины в розыске в Оренбуржье, сообщает управление МВД по региону в канале на платформе Мах.
"В Новотроицке Оренбургской области простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным. Оперуполномоченный Никита Дмитриевич погиб при задержании лица, находящегося в федеральном розыске", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что 16 апреля, в день своего рождения, старший лейтенант полиции Гнусин вместе со своими коллегами отправился на проверку адреса, где мог находиться разыскиваемый. Однако на месте злоумышленник начал стрелять из автоматического оружия. От полученных ран оперуполномоченный Гнусин скончался на месте, трое его коллег с различными ранениями были госпитализированы.
"Проститься и проводить в последний путь оперуполномоченного Никиту Гнусина прибыли начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Вадим Серебрянников, руководители областного управления, раненные полицейские, родственники и близкие", - говорится в релизе.
У Гнусина остался четырехлетний сын, добавили в полиции.