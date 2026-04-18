В Оренбуржье простились с полицейским, погибшим при задержании мужчины

В ведомстве рассказали, что 16 апреля, в день своего рождения, старший лейтенант полиции Гнусин вместе со своими коллегами отправился на проверку адреса, где мог находиться разыскиваемый. Однако на месте злоумышленник начал стрелять из автоматического оружия. От полученных ран оперуполномоченный Гнусин скончался на месте, трое его коллег с различными ранениями были госпитализированы.