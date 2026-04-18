В Оренбуржье простились с полицейским, погибшим при задержании мужчины

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 18.04.2026
В Оренбуржье простились с погибшим при задержании мужчины в розыске полицейским

© Фото : ГУ МВД России по Оренбургской области — Убитый в Оренбуржье полицейский Никита Гнусин
© Фото : ГУ МВД России по Оренбургской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбуржье простились с полицейским Никитой Гнусиным, который погиб при задержании мужчины в розыске.
  • У погибшего полицейского остался четырехлетний сын.
  • Проститься c Гнусиным прибыли начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Вадим Серебрянников, руководители областного управления, раненные полицейские, родственники и близкие.
УФА, 18 апр - РИА Новости. Правоохранители простились с полицейским Никитой Гнусиным, погибшим при задержании мужчины в розыске в Оренбуржье, сообщает управление МВД по региону в канале на платформе Мах.
«
"В Новотроицке Оренбургской области простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным. Оперуполномоченный Никита Дмитриевич погиб при задержании лица, находящегося в федеральном розыске", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Сбежавший из части военный после задержания убил конвоира
17 апреля, 00:17
В ведомстве рассказали, что 16 апреля, в день своего рождения, старший лейтенант полиции Гнусин вместе со своими коллегами отправился на проверку адреса, где мог находиться разыскиваемый. Однако на месте злоумышленник начал стрелять из автоматического оружия. От полученных ран оперуполномоченный Гнусин скончался на месте, трое его коллег с различными ранениями были госпитализированы.
«
"Проститься и проводить в последний путь оперуполномоченного Никиту Гнусина прибыли начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Вадим Серебрянников, руководители областного управления, раненные полицейские, родственники и близкие", - говорится в релизе.
У Гнусина остался четырехлетний сын, добавили в полиции.
Алексей Ланчиков во время избрания меры пресечения в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Следствие просит арестовать задержанного после перестрелки на Рублевке
6 февраля, 14:46
 
ПроисшествияОренбургская областьНовотроицкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала