МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Оренбургской области задержали мужчину, убившего полицейского при попытке задержания, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка", — написала она на платформе MAX.
На место задержания выехали сотрудники Росгвардии и следственно-оперативной группы, добавила Волк.
Позднее СК сообщил об аресте злоумышленника.
Инцидент произошел в четверг в поселке Аккермановка. Преступник открыл огонь по силовикам и скрылся. Один полицейский погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый — Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения, он разыскивался за совершение особо тяжкого преступления.
Возбуждено уголовное дело по статьям о самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также об убийстве и покушении на него.