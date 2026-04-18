В Оренбургской области задержали мужчину, убившего полицейского
08:40 18.04.2026 (обновлено: 11:36 18.04.2026)
В Оренбургской области задержали мужчину, убившего полицейского

В Оренбургской области наряд ГАИ задержал мужчину, убившего полицейского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области задержали мужчину, убившего полицейского и ранившего еще троих силовиков, сообщили в МВД.
  • Злоумышленника обнаружили и блокировали в районе села Белошапка.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Оренбургской области задержали мужчину, убившего полицейского при попытке задержания, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка", — написала она на платформе MAX.
На место задержания выехали сотрудники Росгвардии и следственно-оперативной группы, добавила Волк.
Позднее СК сообщил об аресте злоумышленника.
Инцидент произошел в четверг в поселке Аккермановка. Преступник открыл огонь по силовикам и скрылся. Один полицейский погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый — Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения, он разыскивался за совершение особо тяжкого преступления.
Возбуждено уголовное дело по статьям о самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также об убийстве и покушении на него.
© Фото : Orsk.ruСотрудники МВД в поселке Аккермановка, где произошла стрельба
Сотрудники МВД в поселке Аккермановка, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : Orsk.ru
Сотрудники МВД в поселке Аккермановка, где произошла стрельба
 
ПроисшествияОренбургская областьОренбургЕвгений СолнцевИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
