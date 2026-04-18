В Оренбургской области задержали мужчину, убившего полицейского

Инцидент произошел в четверг в поселке Аккермановка. Преступник открыл огонь по силовикам и скрылся. Один полицейский погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый — Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения, он разыскивался за совершение особо тяжкого преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям о самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также об убийстве и покушении на него.