Мужчина, убивший полицейского в Оренбуржье, переделал автомат в боевой

Краткий пересказ от РИА ИИ В Оренбургской области задержанный мужчина, стрелявший в полицейских, заявил, что сам переделал охолощенный автомат Калашникова в боевой.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Убивший полицейского и ранивший еще троих в Оренбургской области мужчина заявил, что сам передал охолощенный автомат Калашникова в боевой, следует из видео, опубликованного официальным представителем МВД РФ Ириной Волк.

"Охолощенный автомат Калашникова, переделанный в боевой… Сам переделал", - сказал задержанный на видео.

В субботу Волк сообщила, что правоохранители задержали злоумышленника, который оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся.