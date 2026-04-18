Мужчина, убивший полицейского в Оренбуржье, переделал автомат в боевой - РИА Новости, 18.04.2026
10:48 18.04.2026 (обновлено: 10:55 18.04.2026)
Мужчина, убивший полицейского в Оренбуржье, переделал автомат в боевой

Стрелявший в полицейских в Оренбуржье переделал охолощенный автомат в боевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области задержанный мужчина, стрелявший в полицейских, заявил, что сам переделал охолощенный автомат Калашникова в боевой.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Убивший полицейского и ранивший еще троих в Оренбургской области мужчина заявил, что сам передал охолощенный автомат Калашникова в боевой, следует из видео, опубликованного официальным представителем МВД РФ Ириной Волк.
"Охолощенный автомат Калашникова, переделанный в боевой… Сам переделал", - сказал задержанный на видео.
В субботу Волк сообщила, что правоохранители задержали злоумышленника, который оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся.
Трагедия произошла в посёлке Аккермановка в четверг. При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии были госпитализированы.
ПроисшествияОренбургская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
